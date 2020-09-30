大陸「十一」黃金周長假期前夕，大陸股市個別發展，上證指數30日收跌6點。兩市成交縮減至人民幣（下同）5,400億元。

總結9月，滬指跌5.23％，終止連續3個月的升勢；第三季累升7.82％；前三季累升5.51％。

上證指數30日開盤漲8點後，最多升20點或0.64％，高見3,244點，午後由升轉跌，全日收市報3,218點，跌6點或0.2％，最低見3,202點，跌22點或0.68％，成交2,057.63億元。

深指震盪走穩，全日收盤報12,907點，升6點或0.05％，最高見13,040點，升139點或1.08％；最低見12,834點，跌65點或0.51％，成交3,342.23億元。

深成指9月累跌6.18％；第三季則累升7.63％，首三季累飆23.74％。

滬深300指數報4,587點，跌4點或0.1％；創業板指數報2,574點，升11點或0.44％。

各類股個別發展，金融股跌逾1％；煤炭、電力、化工、水泥、房地產、有色金屬、石油股偏弱；醫療器械股升逾2％；鋼鐵股走穩。

大陸10月1日起一連8日為國慶長假期，金融市場休市，10月9日復市。

(工商 )