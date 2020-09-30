鎧勝-KY（5264）30日召開股東臨時會，通過母公司和碩（4938）及其子公司反向三角合併案，合併基準日訂明年2月26日，和碩對鎧勝-KY的收購價87.5元成保護傘，最近一個半月以來鎧勝-KY股價自外於大盤波動，日K呈一直線，成為最耐震的個股。

和碩此次以100％持股子公司PEGASUS ACE LIMITED，與鎧勝進行反向三角合併案，每股收購價格為87.5元，總價金為145億元，未來鎧勝將為存續公司，PEGASUS ACE LIMITED則為消滅公司，鎧勝-KY未來將下市，並訂2021年2月26日為合併基準日。

鎧勝-KY 30日收盤價86.2元，股價走平，事實上鎧勝-KY的股價自和碩宣布收購私有化之後，87.5元成股價保護傘，鎧勝-KY的日K走平，幾乎天天以平盤收市。

鎧勝-KY今年前8月營收達238.8億元，年增11％；累計今年上半年稅後淨損5.22億元，每股稅後淨損1.24元。

(工商 )