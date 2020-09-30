為提升高齡長者的學習能力、幫助他們活絡身心，台中市政府在各區設置老人會館，但大肚區大東社區活動中心的老人會館音響設備狀況不好，老人們上課常聽不清楚，幸經大肚扶輪社向國際扶輪社申請經費，斥資13萬元添購麥克風等設施，終於改善上課環境。

大肚區長白峨嵋指出，老人會館設置在大東社區活動中心內，是里內許多長者休閒、學習與聚會場所，會館並提供包括延緩失能、身心障礙關懷與健康促進、供餐服務、提高識字能力等多元服務，目前共服務174名長者，盼藉此鼓勵長輩們多多出門、與他人互動。

無奈該老人會館內設備不佳，大東里里長趙政忠、大東社區發展協會理事長陳再興表示，會館內場地寬廣，但也因此，常有學員反應音響迴音太大、上課聽不清楚，且有此問題的長者約占來學習者的4成左右，為提升學習效益，決定爭取經費、建置完善的音響設施。

地方人士透過大肚扶輪社提出「大東社區活動中心老人會館長者識字及學習能力提升」計畫並申請，爭取台中港東區社、台中港東南社及中央社、港都社等分社協助，順利獲得國際扶輪社3461地區審核通過並撥款13萬元，採購麥克風、擴音器與筆電等設施，今天正式啟用。

參加啟用活動的市議員吳瓊華表示，音響設備添置完成後，相信一定可提升長輩的學習效率與識字能力，讓長輩們受益很多。

(中時 )