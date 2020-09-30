苗栗醫院醫療團隊至病房分送文旦慶中秋，讓家屬和住院患者感到窩心。 （苗栗醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

歡慶中秋節，衛生福利部苗栗醫院支持在地農業，向西湖鄉農會採購皮薄多汁的優質文旦，由院長李明輝帶領醫護團隊前往病房致贈文旦及月餅，傳遞祝福。

李明輝並為體貼無法食用柚子的病患，亦採購月餅，讓所有住院病患共享中秋佳節的歡愉氣氛。衛福部苗栗醫院營養師彭雅渂指出，文旦柚子含豐富的膳食纖維及維他命C，可幫助皮膚養顏美容，但須注意熱量，3瓣柚子等於4分之3碗白飯，不宜食用過量，此外，柚子的纖維不易消化，吃多容易造成腹部脹氣、腸胃蠕動過快，因此腸胃功能欠佳者應少食。

部立苗栗醫院腎臟科主任吳文中表示，文旦、柚子及葡萄柚等含有「呋喃香豆素」（furanocoumarin）成分，會抑制肝臟中的代謝酵素CYP450 3A4，由於許多藥物皆由該酵素代謝，而導致藥物血中濃度升高，增加藥物不良反應的可能，半衰期達72小時，最常見與柚類水果交互作用的藥物有降血壓、血脂藥物、抗凝血劑及精神科的藥物等，提醒民眾應注意食用，中秋文旦柚子宜適量，至少與藥物要超過2小時。

苗栗醫院提醒，民眾如果無法分辨此類藥物，可查看所服用藥物的藥袋，如果藥袋上警語有註明避開葡萄柚汁者，即應特別注意，苗醫有提供藥物諮詢專線：037-261920轉2142，歡迎鄉親多加利用。

另外，洗腎病患須完全避免吃富含鉀離子的柑橘、柚子及酪梨，以避免血鉀質過高，影響健康；文旦柚子一般人吃不會有問題，請大家無需擔心可放心食用。

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