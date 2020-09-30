現場因為燃燒大量泡棉，黑煙不斷竄出，直達天際。(翻攝自臉書社頭人俱樂部／吳建輝彰化傳真)

由於泡棉燃燒產生大量濃煙，連遠在８公里外的民眾都能看見。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

今天下午2點39分，彰化縣社頭鄉重生路上一間工廠發生大火，警消獲報後，隨即派遣二大、永靖等6個分隊，前往救援，由於該工廠是生產泡棉，燃燒後現場不斷竄出濃濃黑煙，目前消防人員正全力搶救中，目前無人員受困，而詳細的起火原因，仍有待警消人員調查。

該工廠坐落在社頭重生路上一處竹林旁，現場民眾表示，該竹林上有高壓電線，一開始聽到變電箱有短路爆炸聲，引發火星掉落到樹林以及工廠堆放在路旁的泡棉，而引發火勢，發現的時候已經來不及，只好趕緊通報消防人員來搶救。

消防人員表示，今天下午2點34分有民眾通報，重生路上有變電箱起火，燒到樹林引發火勢，隨即派遣轄區6個分隊、前往救援，由於現場雜草竹林泡棉等，都是易燃物品，一度燒進工廠內部，但所幸這起火警並無造成人員傷亡。

對此台電表示，現場高壓電線及周邊變電箱並無短路現象，初步勘查是工廠內的變電設備短路，疑似爆炸引起短路爆炸，未坡及到台電相關配電設備，而僅有火災戶受影響，而目前也派員在現場戒備，提供相關協助，避免停電事故發生。

(中時 )