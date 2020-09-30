國發會主委龔明鑫（圖）30日在立法院經濟委員會報告時表示，面對中美貿易戰、新冠肺炎疫情衝擊，國發會將積極協調各部會，推動六大核心戰略產業，並從「數位創新、人才培力、區域均衡、智慧政府」四大面向，全力打造經濟發展新模式，讓台灣經濟進一步成長。（劉宗龍攝）

台美共同宣布9月17日已完成「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」備忘錄簽署，國發會主委龔明鑫表示，MOU的簽署，見證了台灣推動新南向政策的正確性，與美國推動印太戰略不謀而合。

台美雙方下午在行政院舉行「台美基礎建設融資及市場建立合作架構說明」記者會，包括行政院政務委員兼任國發會主委龔明鑫、財政部長蘇建榮、外交部長吳釗燮、美國在台協會台北辦事處長酈英傑（Brent Christensen）都親自出席。

龔明鑫表示，酈英傑講「真朋友、真進展」，今天MOU的簽署，便是真進展的具體表現。這項MOU的簽署，也見證了台灣推動新南向政策的正確性。自2016年來，政府推動新南向計畫，便開始強化與新南向國家的連結。

他指出，過去台灣和新南向國家有許多產業合作，也透過五加二產業創新計劃，將成果系統輸出到東南亞國家。現在又遇到美中貿易戰和科技戰，供應鏈的轉移促使國際供應鏈重新開始在東南亞佈局，台商也在新南向國家建立供應鏈，和進行新的工業區開發。現在，台美之間合作又增加基礎建設，未來在新南向的工作，與美國推動印太戰略是不謀而合；透過這次的台美合作，相信對於區域建設的實質貢獻，可以發揮最大的效果。

(中時 )