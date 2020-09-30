宇峻奧汀預計將於2020年10月發行的《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》，於9/22事前登錄活動正式開啟，並於今(9/30)公開將與「千年一遇美女棋士」黑嘉嘉攜手合作，同步釋出其專屬角色──台灣限定卡牌「獵豹殲擊車 黑嘉嘉ver.」，甜美的外型與火爆的轟炸，將與指揮官們一同對抗對抗神秘犯罪組織「斯芬克斯」，逆轉注定毀滅的未來！

黑嘉嘉傾情代言 可愛化身台灣限定卡牌「獵豹殲擊車」

官方此次邀請了擁有「千年一遇美女棋士」稱號的最強女棋士──黑嘉嘉為遊戲代言，身為職業棋士七段的她首度與美少女卡牌遊戲合作，此次更是突破以往的高嶺之花形象，飾演可愛活潑的「獵豹殲擊車」！

獵豹殲擊車為台灣限定的特殊卡牌，「時序司令部TLSC」陣營麾下的軍武潘朵拉少女之一，優秀的體質以及強大的火力輸出，將為指揮官們提供最刺激的戰場饗宴，還請拭目以待！

黑嘉嘉傾情代言 可愛化身台灣限定卡牌「獵豹殲擊車」（圖／宇峻奧汀提供）

獵豹殲擊車詳情

怒氣技能

將能量全部聚集在一個炮口，發出高能雷射炮貫穿一條直線上的所有目標，對命中目標共造成傷害，同時使自身回血效果提升，持續15秒。

被動技能

對血量低於40%的目標傷害提升

獵豹殲擊車詳情。（圖／宇峻奧汀提供）

《潘朵拉的迴響》軍武潘朵拉 兵種大解析

在潘朵拉的世界中，指揮官們將能夠與形形色色的潘朵拉少女們相遇，除了黑嘉嘉的專屬坦克「獵豹殲擊車」，還有更多的軍武類型少女等待著指揮官們入手。在此將特別針對各類潘朵拉少女進行職種的詳細解析，讓指揮官們進入時序司令部前能對戰局更加瞭若指掌。

維羅妮卡(左)、克倫威爾(右)。（圖／宇峻奧汀提供）

隊長(C)

隊伍領袖，出擊必需的單位。具有較強的領導性，可通過天賦技能對全元提供全方位的增強。

代表角色：維羅妮卡

輕坦(LT)

輕量化裝甲單位，移動速度較快，具有良好的夜間作戰視野，並可以提升全隊在夜間作戰的命中率。

代表角色：克倫威爾

329-百夫長MK1(左)、獅式(右)。（圖／宇峻奧汀提供）

中坦(MT)

標準化裝甲單位，各方面能力均衡，因為裝載了制式防空火力，可以對敵方空中單位發起攻擊。

代表角色：329-百夫長MK1

防禦特質化裝甲單位，移動速度較慢，不受敵方單位碰撞的影響，同時可降低全員在碰撞時受到的傷害。

代表角色：獅式

獵豹(左)、李-恩菲爾德(中)、密蘇里(右)。（圖／宇峻奧汀提供）

殲擊車(TD)

火力特質化裝甲單位，由於砲塔無法自由轉動，所以僅在車身對準目標時才能開始攻擊。

代表角色：獵豹

超輕量化單位，移動速度較快，配備了地雷拆除工具，可以消除敵方的地雷陷阱。

代表角色：李-恩菲爾德

支援(ST)

可對戰場提供各種支援效果的特殊單位，平時並不會直接出現在戰場中。

代表角色：密蘇里

《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》目前預計將於2020年10月正式與玩家們見面，目前可透過雙平台搶先預約，官方將陸續釋出更多遊戲世界觀、遊戲內容與其他相關資訊。敬請關注官方粉絲團。

(科技)