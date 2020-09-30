台中市大坑4號步道，號稱「大坑魔王級步道」，為大坑風景區難度最高的步道之一。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

中秋連假何處去？有熱愛登山的山友規劃中秋節「夜爬攻略」，「全副武裝」帶著家人、朋友，「登高賞月」健身又應景，今年台中市政府開放「北屯區中正露營區」供民眾烤肉，吸引許多民眾到台中旅遊前往烤肉，吃完烤肉、爬大坑登山步道展開甩油計畫。

許姓山友說，進入秋分，日落時間約傍晚5點40左右，建議到大坑登山的民眾可以在4點半從登口就出發，預計攻頂約30分鐘至1小時，月亮會在日落後大約50分鐘升起，邊爬山邊觀看瀏覽不錯的賞月位置。中正露營區是每年台中政府開放烤肉場地，園區內有大片山林，適合喜歡登山健走的民眾賞月露營景點。

許姓山友指出，山區入夜昏暗，登山步道又無設置路燈，想夜爬的朋友需要一些裝備，包括，頭燈、背包、登山杖、著短袖長褲、外套，鞋帽、勞保手套、護膝等物品。附近鄰近大坑4號步道，號稱「大坑魔王級步道」，想挑戰300公尺軟腳行程的民眾，不妨嘗試。

大坑風景區有12條登山步道，全長約17公里，分難易程度為鍛練身體、假日出遊踏青選擇。第1至8號步道於37年前開闢，依大坑山與溪流交錯的天然地形闢建而成，海拔最高為859公尺，終點在新社區頭嵙山為台中市最高點。

(中時 )