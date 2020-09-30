美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）日前承諾將協助台灣參與聯合國事務後，昨（29）日又在推特上發布聲明挺台，指出「沒有台灣充分參與的聯合國是在欺騙全世界」，值得注意的是，推文中她也放上自己的照片，照片背景赫然出現一隻台灣黑熊娃娃。

The world needs Taiwan’s full participation at the @UN, particularly with respect to matters that affect public health and economic development. It is a force for good, and a UN without Taiwan’s full participation is cheating the world. @TECRO_USA #AIT pic.twitter.com/6kcUo4VkL2 — Ambassador Kelly Craft (@USAmbUN) September 30, 2020

美國駐聯合國大使克拉夫特16日駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章共進午餐、進行「歷史性」會晤，餐敘中她表示台灣「應該像其他任何人一樣得以參與聯合國事務」，承諾協助台灣參與聯合國事務。

克拉夫特昨日又在個人推特帳號上公布聯合國大會期間，美、台、日三方合辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）聚焦透過公私協力夥伴關係（PPP）推動國際發展活動上的致詞，她特別擷取2段話公布在推特上，指出世界需要台灣充分參與聯合國，特別是會影響公共健康及經濟發展的事務，她說台灣是一股「良善力量」，「沒有台灣參與的聯合國是在欺騙全世界。」

克拉夫特也在推文中放上自己的照片，照片後方驚喜出現一隻台灣黑熊布娃娃。

克拉夫特說美國總統川普是台灣可以信賴的朋友，美國政府支持台灣在國際上扮演的角色，「台灣值得擁有最高的平台分享非凡的創新及專業」，這也是為什麼美國要和台灣、日本在全球合作暨訓練的架構下攜手合作。

(中時新聞網)