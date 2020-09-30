電影《宗師葉問》10月8日上映。（車庫提供）

葉問又回來了！由《葉問1》、《葉問2》演員杜宇航回歸，演出葉問成為一代宗師之前不為人知的故事。《宗師葉問》講述日本軍方為侵華做準備，派遣日本商會進駐廣州，一面賄賂軍閥收集情報，成立殺手組織暗殺反日人士，一面走私鴉片大肆斂財，葉問繼任佛山警察局偵緝隊隊長立案偵查，本以為依靠法律可以匡扶正義，卻遭受上級和日本商會的打壓，只能晚上化身「黑衣俠」維持正義。

製片人表示《宗師葉問》故事設定為葉問早年當警察一心維護正義報效國家的故事，動作場面絕不輸給其他大片電影，男主角杜宇航則表示這是他第二次飾演葉問，雖然對這個角色不陌生，但這次的劇本展現了不一樣風格的葉問，他說到：「《宗師葉問》賦予了葉問另一個身份『黑衣俠』，讓我非常期待，在這之前我也做了很多功課，細細揣摩宗師葉問的成長變化，希望能帶給觀眾不一樣的表現。」

從預告中可知，葉問回到了佛山，將與當地派系「斧頭幫」大戰，身為佛山人的葉問，師承詠春大師陳華順，後來更是在香港開宗立派，將詠春拳發揚光大，言傳身教，首次打破了「不可傳外」的詠春門規。電影10月8日在台上映。

(中時 )