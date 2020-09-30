大立光(3008)2019年9月在美國東德州地方法院，對惠普、先進光(3362)和新鉅科(3630)提起訴訟，主張HP筆記型電腦內所使用的先進光及新鉅的光學鏡片侵害大立光的四項美國專利。原本在美國東德州地方法院審理，HP要求移轉至HP總部所在的北加州地區日前獲美國聯邦巡迴上訴法院同意，該訴訟案將移交到加州北區地方法院。

大立光主張構成侵權的產品，是惠普的15款筆記型電腦產品中所使用的鏡頭，大立光電的調查，先進光和新鉅科是侵權鏡頭的供應商。HP提出動議要求將此訴訟自東德州地院移轉至HP總部所在的北加州地區，先進光及新鉅科也加入此動議，不過東德州地院拒絕HP移轉到北加州地區法院動議要求，HP不服提起上訴，美國聯邦巡迴上訴法院本月作出撤銷地院原處分裁決，並同意HP的移轉訴訟地請求，指示將此案移交到加州北區地方法院。

(時報資訊)