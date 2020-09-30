金鐘影帝吳慷仁，精湛演技加上直言敢言的性格，累積一票死忠粉絲力挺，私下生活向來低調的他，罕見在臉書公開與一名女子共進晚餐的照片，還大方表示兩人是在夜店認識，立刻引起網友議論。

吳慷仁臉書曬出和一名短髮女子共進晚餐的照片，他表示對方是自己主動跑去夜店認識的舞者，並表示無論以「他」或「她」稱呼都可以，強調對方是個勇敢又做自己的人，而兩人在用餐過程時，對方一直被其他桌女生搭訕，讓他大讚：「她的魅力男女通吃，我要多跟她學習」，而一整晚交流也讓吳慷仁直呼收益良多，也希望問了一整晚問題，沒有造成對方不必要的困擾。

今晚和一位我覺得非常勇敢的女孩約會了～而且是我自己主動跑去夜店認識的舞者，她叫Tiffany,也可以叫「她」鄭荺，或是叫「他」鄭宥荺，她都無所謂，完全做自己，也非常自在的一個人，她應該也覺得很莫名被我約出來吧😝，聊了一晚，我收穫良多～ 和她...

吳慷仁Kang Ren Wu 發佈於 2020年9月29日 星期二

對此網友紛紛留言回應：「她是很棒的一個人，很勇敢做自己，很喜歡她」、「她很做自己，表演也很好看～尤其是不管在哪都能自信走台步」，但也有人推測吳慷仁是為了演出下個角色做功課，直呼期待新作品的推出。

吳慷仁去年自發性辦公益活動為基金會推廣月餅義賣，獲得熱烈迴響，近日受邀擔任零錢捐愛心大使，號召大家藉著捐零錢協助憨兒就業，可說是對社會弱勢關懷不遺餘力。

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(中時新聞網)

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