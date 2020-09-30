綠正國會提「國家領土」修憲 民進黨：未來會有黨版加入討論。曾薏蘋攝

民進黨正國會系統擬提案將《憲法》「中華民國領土，依其固有之疆域」修改為「中華民國領土範圍為憲法效力所及地區」；民進黨發言人顏若芳今表示，目前各項提案都還在初期討論的階段；未來也將提出黨版修憲方向，讓立法院黨團可以在修憲委員會中，有更多討論的基礎。

顏若芳強調，不過，無論如何，台灣是一個民主自由、主權獨立的國家，憲改的討論是台灣人自己民意決定，不容其他外部勢力來指手畫腳。

顏若芳指出，有關立委提出修憲草案，屬於國會議員法定的職權，目前各項提案都還在初期討論的階段。有關修憲的問題，一如黨主席蔡英文日前於全代會所宣示，當前的台灣，最重要的改革項目之一，就是憲政改革。怎麼讓國家治理更有效率？怎麼讓民主參與落實在生活當中？這將是憲改的當務之急。

顏若芳強調，未來也將提出黨版修憲方向，讓立法院黨團可以在修憲委員會中，有更多討論的基礎。

(中時 )