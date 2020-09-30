「她想看弟弟妹妹，才會跟著我出門，但現在弟弟妹妹卻再也看不到她。」當年，目睹女兒「小燈泡」慘死的母親王婉諭，第一時間止住驚恐，淚流滿 面地泣訴，「希望讓這種人消失在社會上；希望我們的子子孫孫都不 要再出現這樣的人。」

案發後，丈夫趕赴事發現場，兩人相擁痛哭，強忍著悲痛的說：「凶嫌在當 時沒有理智，但這不是靠立什麼法就能解決問題，我還是希望能從根 本、從家庭、從教育，來讓這種人消失在社會上。」

王婉諭是美國名校南加州大學碩士，劉父原在科技大廠上班，後調到內湖科技園區，才在內湖置產，她更為照顧4個小孩離職，全職在家。大女兒9歲，女兒小燈泡排名老二，還有一對雙胞胎弟妹，由 於年齡相近，常和弟妹玩在一起。王婉諭說，她很傷心很難過，她認為 這個社會一直在談家庭教育與工作之間的平衡，我辭職之後回家帶小 孩，我沒想到這個社會是如此地不安全。

內湖隨機殺童案女童小燈泡家屬，案發後王婉諭母親表示媒體的力量無形且龐大，大眾的力量小但積少成多，希望一同把社會推向更良善的方向，讓社會上的不幸能減少。（圖／中時資料照）

她哽咽表示，女兒「小燈泡」非常想念弟弟妹妹，2人一同出 發到捷運站，準備接弟弟妹妹，當時她和女兒雖沒有手牽手，但兩人相距僅不到1公尺，嫌犯佯稱要幫忙抬腳踏車，她雖拒絕，沒想到接下來事情就發生。

她說，4歲小燈泡騎著滑步車，輪胎有點卡住在人行道，就在她牽腳踏車的同時，嫌犯從後面上來，接著就看到他們已經倒在路邊，後來路人和附近的居民趕來幫忙，她已經退到旁邊去，因為她也很怕 受到傷害。她表示，「我看見凶嫌拿著菜刀在砍我女兒，我只能抓住他，不讓他逃走」 ，她說，第一時間就是把凶嫌抓住，但沒有辦法阻止他傷害女兒，路 人幫忙壓制後，才看到女兒已經「散落」路上。

圖為景行廳小燈泡當時靈堂佈置。（圖／中時資料照）

王婉諭說，自己還有3個小孩要養，失去1個小孩，不能讓3個小孩失 去母親，她強調，希望政府能讓「沒有理智」、「隨機砍人」再也不 要發生，但這不是靠立法能處理，希望能從家庭、學校教育根本問題 著手。淚水從眼眶中不停滲出，她沉痛呼籲，「希望政府各級單位能做 些事情，讓媽媽安心帶小孩或是讓媽媽放心工作。」

(中時新聞網)