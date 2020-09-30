大陸「十一國慶」將至，日前官媒央視公開了慶祝晚會海報，台灣藝人歐陽娜娜、張韶涵在其中，引發兩岸熱議。央視今晚八點將播出節目，根據央視稍早釋出的節目單，歐陽娜娜以「中國台灣」身份，和其他中港澳歌手一同演唱「我的祖國」。

早前央視宣布十ㄧ國慶特別節目名單，歐陽娜娜和張韶涵名列其中，又以歐陽娜娜列入演唱「我的祖國」，引起各界高度關注。

央視國慶晚會「中國夢·祖國頌—2020國慶特別節目」，今晚八點播出，將在CCTV-1、CCTV-3、音樂之聲、文藝之聲、央視頻、央視網同步播出。

根據節目單，全場共安排22個表演，歐陽娜娜和張韶涵播安排在第一個表演環節「風雨同舟，激盪愛國情懷」，歐陽娜娜和來自中港澳歌手一起演唱「我的祖國」，至於張韶涵也將和中港澳歌手合唱「守護」，為第5個表演順位。

文化部已指出，依據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第33-1條相關規定，我國人民未經主管機關許可，不得與中國人民、法人、團體或機構一起從事政治性內容的合作，若歐陽娜娜等人違法情節屬實，可處10萬元以上、50萬元以下罰鍰，得連續處罰。

陸委會也表示將會同主管機關文化部密切注意相關情況，待歐陽娜娜正式演出後，視其表演內容來做判斷是否開罰懲處。

行政院長蘇貞昌今日受訪時表示，「中國藝人違背黨的意思消失的案例很多，歐陽娜娜受制於中國會有什麼下場，從她爸爸歐陽龍演出的電影《藍與黑》中的對白就可以參考」。

(旺報 )