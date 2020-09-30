國民黨今辦首場「國際民主沙龍」午餐系列活動，邀知名港星劉德華的老搭檔「牛頭帆」馮淬帆演講。雖然國民黨認為馮「中華民國派」的特質與國民黨一致，但他演講時，當黨主席江啟臣面前批判李登輝主政後的國民黨，並一再痛批前總統、前黨主席馬英九「那位先生對民進黨違法改過的東西，一個都不改回來，令人失望」，令江啟臣一度顯得尷尬。

馮淬帆也主張兩岸應該由中華民國統一，鼓勵國民黨要有理想跟精神，盼望江啟臣可以帶動改革，找回蔣公的鬥魂，「國民黨不振作起來，中華民國沒得救」。

對於藝人歐陽娜娜將在中國國慶晚會演唱「我的祖國」，引發臺灣社會批評，馮淬帆說，「她為了錢吧！中共要求下才不能不唱，這個人一定沒有種，但我原諒她。」

江啟臣今天開場致詞說，小時候都看馮淬帆的電影，今天請馮來演講，覺得滿特別，何況馮非常支持中華民國，已入籍中華民國30、40年，這樣的港星真的很特別，所以請對方來分享對中華民國、對臺灣的想法，一定能讓大家有所收穫。

馮淬帆開頭就說，他不理解最近經常在臉書痛罵國民黨，為何國民黨還找他來，但來了就要講真心話，若有得罪的地方請包涵。

馮淬帆指出，年輕時，他忠於國民黨與中華民國，多次哽咽哭泣地說，早年臺灣人不分本省、外省，社會和諧一條心，是中華民國的光輝歲月，但那時候已出現民進黨。

他說，早年他從香港來臺灣玩，每次都很開心，唯獨民國64年4月先總統蔣介石過逝，那一年最不愉快。後來他開始幫國民黨做很多事，原打算入籍中華民國，國民黨卻叫他不要回來，要在「前線」繼續撐下去，後來他還是在臺北縣購房，準備回臺定居，沒想到母親過逝，直到民國80年來臺定居，在香港一根毛都不留。

他說，原本在中華民國生活愉快，但已進入李登輝時代，他不需評論李登輝的為人。但最近常常有人把他形容為「寄生中華民國的人」，他有點不高興、難過，為什麼這樣說他。他曾祖父到爸爸都是廣東人，他在「中華民國廣東省」出生，他不是中華民國人，是哪一國人？真是奇怪了？

對於2000年後的臺灣，馮淬帆說，他做過新黨義工，每天準備與民進黨幹架，遺憾新黨分裂，又多了親民黨，藍營勢力分裂，輸了政權；後來國民黨贏回政權，卻「太不像樣了」。「那位先生」對前朝民進黨不合法改過的東西，一個都不改回來、課綱也不改回來，只要民進黨反對的事情，就撤回不做，任內還出了一個很大的貪官坐牢，「什麼都不改，跟民進黨完全一模一樣」，所有愛中華民國的人都因為馬英九而失望。

馮淬帆還說，「這位先生是國民黨還民進黨？你到底是中華民國還臺灣共和國？」而且在馬英九執政下，藍營立委已沒有國民黨的精神與責任感，不敢對抗沒有道理的民進黨，國民黨現在也不像反對黨，支持者才會慢慢走開。

他也說，國民黨是歷史政黨、是革命政黨、是建立中華民國的政黨，應該是一個很偉大的政黨。江啟臣剛上任時，他在臉書發文希望江啟臣能有一番作為，改變國民黨，但多數人認為現在的國民黨誰來當主席都一樣，國民黨已經沒救了，大家變成反臺獨、不反共，中華民國變成這樣怎麼辦？他期許江啟臣能讓國民黨重新成為救國救民的政黨。

對於統一的議題，馮淬帆表示，他認為統一要有機會談，如果要統一，就是要中華民國統一。對於外界有人希望中國大陸民主化，馮淬帆認為，中國大陸民主化不可能發生，他不等待更不期待。

對於年輕人普遍反中的情緒，馮淬帆也說，反中就是臺獨，年輕人都不知道自己的祖國在哪裡，被民進黨洗腦了，他對年輕人很失望，希望他們有一天可以改過來，這是國民黨的責任，也是全體中華民國國民的責任。

(中時 )