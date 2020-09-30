日本動漫女歌手ELISA，近日驚爆遭經紀人性騷擾2年，因為工作的關係忍氣吞聲，想不到對方變本加厲，她曾試圖跟社長投訴卻無果，讓她只能在今年1月提出辭職，並於這個月解除合約。

據日媒報導，ELISA和事務所合作13年，得到不少照顧，原本希望努力工作報恩，卻因無法忍受經紀人的騷擾，只好忍痛離開，她淚訴前年5月，這名經紀人開始接手她的工作，沒想到才共事沒多久，對方就承認以前就覺得她很可愛。

不過經紀人已有老婆和孩子，但常以工作為藉口，找ELISA去吃飯，有一次喝醉酒的他，竟在大街上對ELISA摟摟抱抱還吻她，但因為經紀人幫她找工作，才忍氣吞聲，想不到對方變本加厲，去年4月她到夏威夷工作，「他在飛機座位上脫褲子，要求我幫他口交」。

之後到酒店房裡還被要求發生性行為，但她卻不能拒絕。而她在練習室時，又被強吻及伸手進內褲裡，忍無可忍的她，去年11月終於將所有事情告訴社長，雖然社長誠心聆聽她的投訴，但顧問律師聽過雙方陳述後，竟認為經紀人的行為不算騷擾。

最終迫使ELISA在今年1月提出辭職，並於這個月解除合約。而社長也稱她們兩人只是發生不倫戀，而非性侵。模特兒出身的ELISA，因為志向是歌手，靠著演唱《ef - a tale of memories.》的主題曲出道，從此打開知名度。

她唱過不少膾炙人口動畫歌曲，曾替《疾風管家!!》、《科學超電磁砲》、《魔法科高校的劣等生》等動漫唱主題曲，更替今年4月上映的《銀河英雄傳說》唱片尾曲，是知名動漫女伶。

(中時新聞網)