77老大自曝學生時期補習時坐在田馥甄旁邊。（圖／翻攝自77老大 Youtube）

歌手田馥甄（Hebe）本周一在台北小巨蛋結束一連4場演唱會，知名YouTuber「77老大」最近上傳一支影片，分享「大學必做的事」，其中一項就是要好好享受暗戀，他自曝學生時上補習班就坐在Hebe旁，當時覺得這個女生香香的，冰清玉潔的樣子，更掛保證Hebe從以前就很可愛，絕沒整形。

田馥甄19年前以S.H.E成員出道，10年前單飛出輯，至今年共「孵」出了五張專輯，兩次巡演，6年前她曾和姊妹Selina、Ella合拍時尚雜誌封面，田馥甄坦言最不能理解的就是沉迷整形，直說：「很多人為什麼要一窩蜂把自己整成某種流行的長相？服裝的流行頂多是穿脫的改變，整形卻是浩大工程，你永遠沒辦法整得跟某個人一樣，絕對不可能。」

而網紅「77老大」過去因中醫系出身背景，分享養生知識，最近他改分享身為大學生必做的事，其中一點他強調一定要好好享受單純的暗戀，「會讓人一輩子印象深刻」。話鋒一轉，77老大提到自己當學生上補習班的時候，隔壁的同學竟是田馥甄。

為了證明沒說謊，77老大透露那家補習班是新竹的陽明補習班，那時他就覺得田馥甄很可愛，身邊都有香香的氣味，讓人上課時忍不住想偷看她，77老大還說永遠記得田馥甄跟他說過兩句話，一是「借過」，二是「那個橡皮擦是我的」，還自嘲後來出的〈戀人未滿〉，「我到現在還相信，那鐵定就是唱給我的」，對此網友笑說：「以為老大會把喜碧請來，然後兩個人一起續舊」、「老大真的還是不要唱歌好了...」。

(中時新聞網)