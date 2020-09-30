雲林縣長張麗善（中）在雲林良品授證及頒獎典禮上表示，最近確實有養豬戶急著出清狀況，希望明年1月1日萊克多巴胺豬肉進口之前清豬圈再養一批，以前120公斤才賣的豬，現在急著110公斤到115公斤就想賣。（周麗蘭攝）

近半個月來豬價低迷，雲林縣長張麗善表示，最近確實有養豬戶急著出清狀況，希望明年1月1日萊克多巴胺豬肉進口之前清豬圈再養一批，以前120公斤才賣的豬，現在急著110公斤到115公斤就想賣。

近日豬價跌跌不休，雲林肉品市場拍賣價格比台北市場略低3元，有媒體矛頭指向雲林縣政府，張麗善無奈表示「躺著也中槍」。

29日張麗善於臉書貼文「感到萬分遺憾！農委會主委竟然附和網路側翼抹黑雲林」，抨擊陳吉仲陳的言論是對所有堅持瘦肉精零檢出的養豬業者及民眾最大的侮辱。

張麗善今（30日）在「雲林良品」頒獎典禮上強調，今年6月16日台灣從口蹄疫區除名後，新加坡、馬來西亞、港、澳都希望能吃到台灣豬肉，訂單紛紛飛來，農委會也認為有國際市場，鼓勵畜牧業者增養100萬頭，雲林縣也從142萬頭增加到156萬頭，準備進軍國際市場。

她說，8月28日中央以行政政命令通過公布引進含有萊克多巴胺美國豬肉，外國客戶也擔心吃到美國豬肉，對進口台灣豬肉失去信心，又紛紛退單。

張麗善指出，以前120公斤才要屠宰的豬，豬農現在要求 110公斤至115公斤就要出貨，盡快出清豬舍再養一批，目的是明年1月1日萊豬進口之前可再販售一批， 出清量多價格就低，店家都知道是市場自由機制。

她強調，產地和消費地豬價不一樣，因為產地沒有運費，所以價格較低，消費地除運費加上路程消耗，因此成本提高一點，拍賣價格每公斤至少差3到5元。

張麗善呼籲，未來台灣豬肉在市場上要有競爭力就必須有特色，讓消費者能信賴， 雲林縣府組織雲林良品團隊打開國內國外的市場，從源頭嚴格抽驗飼料廠不得含萊克多巴胺添加物、畜牧場不得使用萊劑、屠宰場驗到萊豬就退貨。

雲林肉品市場9月28日交易爆量達2854隻，均價每公斤65.78元，上一次交易爆量是6月22日的2884隻，均價74.02元。今（30日）交易量1939隻，均價回穩到69.4元。

(中時 )