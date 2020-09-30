中秋節屆近，為悼念空難殉職的前空軍中校黃聖航，國防部副參謀總長兼執行長徐衍璞上將，29日上午由苗栗縣榮民服務處長徐偉光陪同，前往頭份黃聖航老家慰問家屬，表達對家屬最深敬意。

秋節前夕，苗栗縣榮民服務處長徐偉光，先後前往苗栗各地慰問單身獨居，需要特殊照顧的榮民眷，29日並偕同國防部副參謀總長兼執行官徐衍璞上將、空軍副參謀長盧建中少將等，前往頭份因公殉職黃聖航烈士遺族家中關懷慰問。

今年年初，黃聖航前中校追隨前參謀總長沈一鳴一級上將，因黑鷹直升機失事墜毀因公殉職、為國捐軀，其感人事蹟至今仍深植人心。徐偉光表示，黃聖航中校因公殉職，其母親彭秀雲女士是國軍遺族，亦是榮民服務處服務照顧的對象，榮服處責無旁貸應提供最高規格的完善服務。

徐偉光等一行人，前往黃家慰問並致贈慰問金2萬元、禮券6仟元、白米及2盒口罩，親手送到黃媽媽手上，以最實際行動給予有感關懷及慰問。

(中時 )