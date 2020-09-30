比起去逛百貨公司、買衣服，現在更多人走向戶外，接近大自然。台灣面積雖然不大，卻很跟得上流行，很多國外正在流行的景點，不久後在台灣都能看見，就像這陣子爆紅的網美草：粉黛亂子草，那整片夢幻粉，全面攻佔大家的社群版面。
每年的6至10月，是向日葵的花季；台灣也有不少地方開始大面積種植向日葵，待花季到來時，整片盛開的黃金花海，美得讓人讚嘆！有些花開得比人的臉還大，有些甚至長得快和人一樣高。想賞花的民眾，抓住花季最後的尾巴，假日和家人朋友來這些地方走走吧！
》【桃園】向陽農場
向陽農場為北台灣最大的向日葵主題農場。由於農場內的向葵長得比人還高，針對此特性打造出「向日葵迷宮」，除了能拍照，也增加了趣味性。
●地址：桃園市觀音區藍埔里11鄰52號
》【苗栗】大山車站
鄰近大山車站，因位置不太明顯，所以比起其他賞花景點來說，算是比較清幽的地方。由於無任何遮蔽物，天氣好時來這裡走走，藍天白雲配上這整片向日葵，絕對讓你輕鬆拍出漂亮美景。
●地址：苗栗縣後龍鎮明山路180號
》【台中】后里環保公園
環保公園又稱后里花田綠廊，大面積的土地種植了1.2公頃的向日葵；這片身為垃圾掩埋場的前身，經由重新規劃之後煥然一新；每當花季來臨時，此處也成為眾多人拍照打卡的好去處。
●地址：台中市后里區堤防路
》【台南】姑爺里
經常使用IG的人一定對這個地方不陌生。說到向日葵美景，這裡一定榜上有名。姑爺里位於台南新營區，向日葵種植面積約莫4公頃，另一旁種的是秋英，這兩者都是姑爺里的美景之一。
●地址：台南市新營區姑爺里52號（Google map設定新生國小）
》【花蓮】台開心農場
農場內分為數個區域：「農場動物區」、「馬兒奔馳區」、「生態池與花園區」，為了打造黃金花海，園區特地種植8萬株向日葵；遊客不只能賞花，農場內的其他園區也相當熱門，是一個適合全家出遊的好地方。
●地址：花蓮縣吉安鄉華中路100號
(中時新聞網)
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