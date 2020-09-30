比起去逛百貨公司、買衣服，現在更多人走向戶外，接近大自然。台灣面積雖然不大，卻很跟得上流行，很多國外正在流行的景點，不久後在台灣都能看見，就像這陣子爆紅的網美草：粉黛亂子草，那整片夢幻粉，全面攻佔大家的社群版面。

每年的6至10月，是向日葵的花季；台灣也有不少地方開始大面積種植向日葵，待花季到來時，整片盛開的黃金花海，美得讓人讚嘆！有些花開得比人的臉還大，有些甚至長得快和人一樣高。想賞花的民眾，抓住花季最後的尾巴，假日和家人朋友來這些地方走走吧！

》【桃園】向陽農場

向陽農場為北台灣最大的向日葵主題農場。由於農場內的向葵長得比人還高，針對此特性打造出「向日葵迷宮」，除了能拍照，也增加了趣味性。

●地址：桃園市觀音區藍埔里11鄰52號

在 Instagram 查看這則貼文 瑜兒瑜兒水中游🐟🐟（@ayuliu）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 29 日 下午 5:22 張貼

》【苗栗】大山車站

鄰近大山車站，因位置不太明顯，所以比起其他賞花景點來說，算是比較清幽的地方。由於無任何遮蔽物，天氣好時來這裡走走，藍天白雲配上這整片向日葵，絕對讓你輕鬆拍出漂亮美景。

●地址：苗栗縣後龍鎮明山路180號

在 Instagram 查看這則貼文 綉親💕👒（@greet_every_day_with_a_smile）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 7 日 下午 3:36 張貼

》【台中】后里環保公園

環保公園又稱后里花田綠廊，大面積的土地種植了1.2公頃的向日葵；這片身為垃圾掩埋場的前身，經由重新規劃之後煥然一新；每當花季來臨時，此處也成為眾多人拍照打卡的好去處。

●地址：台中市后里區堤防路

在 Instagram 查看這則貼文 Luo.Yin［旅行客］（@tw.luoyin）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 2 日 上午 5:59 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Imma Pon（@imma_pon）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 3 日 下午 4:16 張貼

》【台南】姑爺里

經常使用IG的人一定對這個地方不陌生。說到向日葵美景，這裡一定榜上有名。姑爺里位於台南新營區，向日葵種植面積約莫4公頃，另一旁種的是秋英，這兩者都是姑爺里的美景之一。

●地址：台南市新營區姑爺里52號（Google map設定新生國小）

在 Instagram 查看這則貼文 圓。（@yuan0213）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 1 日 上午 9:47 張貼

》【花蓮】台開心農場

農場內分為數個區域：「農場動物區」、「馬兒奔馳區」、「生態池與花園區」，為了打造黃金花海，園區特地種植8萬株向日葵；遊客不只能賞花，農場內的其他園區也相當熱門，是一個適合全家出遊的好地方。

●地址：花蓮縣吉安鄉華中路100號

在 Instagram 查看這則貼文 柳樹（@_tree10）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 22 日 上午 12:59 張貼

(中時新聞網)