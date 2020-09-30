市場盛傳美國商務部下令對美企發出通知，要求對大陸晶圓代工龍頭中芯國際出口管制，由於該公司有超過一半的半導體生產設備來自美國，讓由中芯國際聯合首席執行長梁孟松所帶領研發的N+1製程，在今年底量產的計畫恐怕告吹，更麻煩的是，後面的生產線恐陸續停擺，最終營運面臨困境。

原為台積電前研發處長的梁孟松，在2017年10月加入中芯國際，不僅帶領中芯國際2018年突破陷入多年研發困境的14奈米FinFET製程，在2019年打造出大陸首顆FinFET製程晶片，業績表現逐漸起色。根據今年4月中芯國際發布年報顯示，N+1製程研發已經進入客戶導入階段，今年底有機會量產N+1製程。

根據先前中芯國際的資料顯示，2019年第四季，14奈米製程，2020年底月產能達1.5萬片，達到該規模後，中芯國際將加強N+1、N+2製程。N+1將比14奈米性能提升20%、功耗降低57%、面積縮小63 %，至於N+2性能和成本會更高。外界推斷，N+1製程技術接近台積電7奈米製程，中芯國際後來也澄清並非事實，N+1也不會採用EUV技術。

中芯國際2018年曾向全球獨家供應EUV光刻設備的荷商艾司摩爾(ASML)的訂單遭到美方阻撓，並在北京當局有意加速大陸半導體自主化，於今年回歸A股，並以募集資金加強28奈米製程生產線規模。

中芯國際在2020年第二季財報公布，營收達9.385億美元、年增19%，淨利達1.38億美元、年增狂飆640%，創下單季新高，但面對國際情勢變動、下季開始認列中芯南方折舊費用，將使得營運承壓。先前華為禁令下，中芯國際就面對無法出貨，導致先進製程需求縮減、研發受阻的困境，若連成熟製程的生產線都面臨問題，中芯國際營運將遭嚴重打擊。

面對大陸半導體自給率2025年達到70%目標，藉此擺脫對美企的依賴性，北京當局釋放大量活水資助，「國家大基金」大陸國家集成電路產業投資基金 (National Integrated Circuit Industry Investment Fund) 甚至持有中芯國際20%股權，加上這次回歸陸股，都是為了扶持本土晶圓代工產業鏈。

據《digitimes》報導，在這波華為、中芯國際禁令下，大陸半導體自主化的計畫被打得分崩離析，加上中芯國際在全球市占率也有5%，不僅是大陸、台灣的供應鏈受到影響，美國半導體生產設備包括應材、Lam Research與科磊營運也會有損傷。

報導分析，半導體觀察人士指出，若禁令繼續加深，可能美國政府會把手伸到長電、華天等大陸封測廠，大陸最大的NAND Flash廠長江存儲及DRAM大廠合肥長鑫存儲，半導體生產設備大廠中微半導體恐怕都會列在美方關注名單，讓大陸半導體產業無法出手還擊。

(中時新聞網)