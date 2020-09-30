大甲鐵砧山雕塑公園完成二期工程完工啟用，學童搶先體驗鞦韆等遊憩設施。（王文吉攝）

大甲鐵砧山雕塑公園完成二期工程完工啟用，台中市長盧秀燕等出席竣工啟用活動。（王文吉攝）

家長帶孩子搶先體驗沙坑、沙桌玩耍的歡樂時光。（王文吉攝）

大甲鐵砧山雕塑公園煥然一新，家長帶孩子搶先體驗遊憩設施。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕向學生朋友大力推薦大甲鐵砧山雕塑公園。（王文吉攝）

大甲鐵砧山雕塑公園提供老中青三代戶外探索遊憩首選。（王文吉攝）

大甲鐵砧山雕塑公園去年完成一期整建，二期投入4000萬元，打造打造青少年互動遊戲場、兒童遊戲場、無障礙設施沙坑沙桌及挖沙器具友善玩樂空間，登上結合遊憩設施的運動棧道不僅能夠欣賞大安溪、更能遠眺臺灣海峽，還有全國唯一的鋼管爬網等動態設施。

大甲鐵砧山雕塑公園二期工程竣工啟用活動30日舉行，台中市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌、觀旅局長林筱淇及市議員吳敏濟、李榮鴻、施志昌等人均共襄盛舉。不少家長也帶孩子搶先體驗沙坑、沙桌玩耍的歡樂時光。

「打造大小朋友的玩樂天堂！」盧秀燕表示，市府推動「鐵砧山開發計畫」，二期工程斥資近4000萬元打造青少年互動遊戲場、兒童遊戲場、無障礙設施沙坑沙桌及挖沙器具等玩樂空間，還有全國唯一的鋼管爬網等互動設施，提供老中青三代戶外探索遊憩首選。

盧秀燕大讚結合遊憩設施的運動棧道，不僅能夠欣賞大安溪、更能遠眺台灣海峽。盧秀燕也不忘感謝蔡其昌及藍綠市議員支持。蔡其昌說，鐵砧山是許多人小時候的記憶，分4年4期計劃活化改善，感謝盧市長支持，讓鐵砧山變成台灣非常重要觀光景點。

觀旅局長林筱淇表示，市府重視台中海線觀光，積極活化大甲鐵砧山，與鰲峰山成為台中的「海線雙丘」。歡迎大小朋友來朝聖雕塑公園的嶄新面貌，同時也能與遊客中心旁最新打卡熱點超Q模型屋合照，順遊鄰近景點騎乘自行車、參訪古蹟廟宇、戲水賞海景、大啖美食。

(中時 )