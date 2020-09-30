新郎賴玉銘、新娘謝怡如兩人從小就認識，愛情長跑10年。（陳彩玲攝）

基隆市30日在塞司令部校官眷舍舉行聯合婚禮，今年報名秒殺額滿，改採抽籤制，有36對新人在大家的見證下完成結婚儀式，市長林右昌表示，今年原本預計延續去年在郵輪舉辦婚禮，但受疫情影響，改在充滿百年古蹟浪漫氛圍的眷舍，基隆近年不斷推廣歷史修復，相作結合意義無比。

林右昌指出，基隆第一年舉辦聯合婚禮是在市府禮堂，但只有10對新人參加，隔年重新規畫選擇停辦，前年復辦在有無敵海景的潮境公園舉行，去年是全國首創的遊輪婚禮，獲得熱烈迴響，今年原本預計要延續，但受疫情影響，沒有照原規畫進行，改在具文化氣息的古蹟舉辦。

這次聯合婚禮新郎賴玉銘、新娘謝怡如抽中，大獎郵輪蜜月旅行。（陳彩玲攝）

而36對新人在市長林右昌主婚、慶安宮主委童永、議長蔡旺璉見證下，完成結婚儀式，其中一對愛情長跑10年的新人，新郎賴玉銘、新娘謝怡如兩人從小就認識，在他們國小三年級時，新郎就已經暗戀新娘，當時新郎鼓起勇氣表白，向新娘說，「你選一首喜歡的歌，我唱給你聽」，未料，新娘果斷拒絕，要他安靜乖乖上課。

但兩人沒有斷了緣分，長大後，在一場國小同學會重新搭上線，因緣際會下，決定在一起、互相陪伴，新郎說，自己曾經還把新娘介紹給自己的好朋友，差一點沒有把握住幸福；新娘表示，兩人共同經歷很多波折，不斷的磨合後，覺得彼此就是那個對的人；這次聯合婚禮兩人也抽中大獎郵輪蜜月旅行，可見是老天也見證了他們的愛情。

(中時 )