美國對中國大陸發動貿易戰，日本夾在其中立場尷尬，儘管日經研究所近期調查顯示，只有11%日本企業正考慮將業務或供應鏈撤離，但根據日本政府資料，申請10月將批審的產線回歸補助競爭率暴增超過6倍。

日本4月因應疫情提出追加2200億日圓預算，用途是針對供應鏈的國內投資促進事業補貼，補貼對象適用範圍有2種，其中國民健康所需產品和材料固然是針對疫情，但另種生產基地集中於特定國家的產品和材料，範圍就相當大。

直到6月，共90項申請、金額達996億日圓，獲准57項574億日圓，競爭率約1.74倍。但7月後隨著美國出手越來越重，申請量大增，剩下1600億日圓預算，在1個月內申請達1670項1.764兆日圓，競爭率約11.03倍，相當於1個月內申請量暴增6.35倍。

學者指出，貿易保護主義本就氾濫，疫情使此傾向更加惡化，美國率先走向單邊主義、向歐盟、加拿大、中國大陸、日本、印度等加徵關稅或要求降低關稅，更使貿易戰難以在短期內結束，因此經濟安全保障重要性提高。

上周日本內閣規制改革委員會議前委員長谷川幸洋曾在《夕刊富士》呼籲，不管14億人口的大陸市場多富吸引力，美國畢竟是日本最重要盟友，不論花多長時間、多少代價，日本企業都該放棄大陸。

(中時新聞網)