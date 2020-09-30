日股追蹤美股期貨的下挫，午後擴大跌勢。在美國總統辯論會結束後。投資人擔憂出現一個不清晰明確的選舉結果。

周三日經225指數收跌353.98點或-1.50%，為23185.12點，從昨日的七個月高點下降。東證一部指數跌32.61點或-1.97%，為1625.49點。

雙方總統候選人就川普在新冠肺炎疫情處理和經濟上的領導能力，以及即將到來的選舉完整性等議題上進行激烈交鋒。

沒有一位候選人因這場辯論取得明顯優勢而冒出頭，預計這場勢均力敵的選舉將不會出現明顯的勝出者，交易員和分析師表示，投資人將對於股票等風險資產感到不安。

「美國選舉的不確定性實際上已經上升」，日本UBS證券區域首席投資主管Daiju Aoki指出，「川普在民調中表現更好，但是拜登有能力表達自己的觀點，能直接吸引選民。增加的不確定性應該有影響到日本股市」。

東證前30大表現最差為三菱日聯金融，收跌4.59%；次為瑞穗金融跌3.78%。

完全收購議題持續發酵，NTT Docomo收漲20.92%；NTT下午止跌回升，小漲0.5%，投資人認為收購交易金額過高。

市場投資信心依舊薄弱，美總統選舉極端地難以進行預測，這意味著，對於已經做多股票的投資人來說，將難以進一步的投資。

周三東京交易所總交易股數為14.4億股，過去30日的日平均交易股數為1.14億股。

(時報資訊)