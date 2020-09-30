為了防止新冠肺炎疫情擴散而實施嚴格的封鎖措施導致消費機會大減，英國今年第二季經濟產值創下史上最慘烈的崩跌，但跌幅略小於先前公布的初步數據。

英國國家統計廳（ONS）周三公布，第二季國內生產毛額（GDP）由先前公布的季減20.4%上修為季減19.8%，但仍創下1955年有記錄以來的最大跌幅，其GDP跌幅也仍是所有主要先進國家之最。其他數據已顯示，英國全年GDP料將創下1920年代以來嚴重的萎縮。

因為在3月底開始實施防疫封鎖措施，英國今年第一季GDP季減2.5%。連續兩季GDP負成長，宣告英國經濟進入技術性衰退。英國的新冠肺炎死亡病例數在歐洲排名第一，迄今已有超過4.2萬人死於此疫病。

因封鎖措施大幅抑制外出購物與用餐的機會，英國第二季家庭儲蓄占所得比率達到29.1%，較第一季的9.6%大幅攀升，並創下歷史新高。所得則受到政府提供的就業計畫支撐，該計畫將在下個月結束。

與去年同期相比，英國第二季GDP下滑21.5%，與西班牙一樣慘淡，也比法國的年減19.0%更糟。不過自5月開始逐步解封後，英國經濟已經大幅反彈，英國央行總裁Andrew Bailey周二表示，他預期第三季GDP與去年同期相比僅跌7%～10%。但他也警告這樣的擴張可能放緩，今年晚些時候失業率估將升至7.5%，部分經濟領域仍面臨著防疫限制，以及近來確診數急升帶來的阻力。由於區域性的確診數大幅增加，英國大部分地方已實施局部封鎖，餐宿業料將首當其衝。

此外，英國經濟帳赤字大幅縮小至28億英磅（35.9億美元），或相當於GDP的0.6%，創下9年來新低，主要因疫情導致全球貿易大減。

(時報資訊)