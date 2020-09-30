交通部觀光局為鼓勵國人使用大眾運輸安心旅遊，自今（30）日起至年底首度舉辦「台灣好行環島輕鬆趣」活動，只要搭乘台灣好行路線轉乘其他大眾運輸工具，就有機會抽中iPhone、GoPro等多項大禮，配合10月中秋、國慶連假報到，亦推出早鳥版加碼抽活動暖身。

觀光局長張錫聰表示，此次活動為宣傳國人成年應有的環島旅行、登高山認識臺灣百岳、旅宿離島等3個觀光體驗，並鼓勵民眾在10月中秋、國慶2次連假搭乘台灣好行並結合各類大眾運具出遊，培養民眾使用習慣、景點分流出遊、強化交通疏導與提升大眾運輸運能。

觀光局此次以「台灣好行環島輕鬆趣」為題，透過結合成年、環島旅遊、離島旅遊元素，以虛實整合方式，鼓勵民眾使用各類大眾運輸出遊。活動結合高鐵、台鐵、客運、捷運、飛機、船等全台6大運輸工具，全民皆可參與。

觀光局表示，此次活動分為「輕鬆旅遊獎」及「青年環島獎」2類別，民眾只要在活動期間搭乘台灣好行再轉乘大眾運輸工具，到專屬活動網站登入「旅遊紀錄簿」，上傳搭乘證明及20字以上心得，就可獲得輕鬆旅遊獎抽獎機會。

而18～35歲青年搭乘台灣好行官網上介紹的北、中、南、東各1條台灣好行路線，並轉乘大眾運輸工具，除了獲得4次輕鬆旅遊獎抽獎機會，還能額外增加1次「青年環島獎」機會，可享邊玩邊抽無限累加機會。

觀光局表示，此次活動納入全台共59條好行路線，包括今年度新開通的宜蘭東北角海岸、東眼山、神山、雲林草嶺等路線，均可透過大眾運輸轉乘台灣好行造訪。沿線周邊商家亦有提供商品消費折扣優惠，民眾搭乘後可向司機索取搭乘證明，至商家消費時出示即可。

(時報資訊)