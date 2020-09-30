由於美中科技大戰，美國對大陸祭出華為禁令，南韓三星電子因此受惠，該公司的智慧型手機在今年八月以22%全球市占率再度成為銷售冠軍。

韓國經濟新聞日文電子版報導，根據市調公司 Counterpoint Research 昨(29)日公布的數據，三星今年八月的智慧型手機以22%全球市占率拿下居冠，華為以16%的市占拿下第二。接第三名是蘋果iPhone 12%，第四名則是小米的11%。

報導指出，華為智慧型手機的全球市占，在今年四月曾超車三星拿下第一名。華為當時市占達21%，以些微差距贏過三星的20%。在新冠肺炎疫情影響下，三星的高階機種 Galaxy S20銷售不振，行銷重點市場的印度也因防疫封鎖政策而受到波及。

然而，隨著中印兩國的邊境衝突惡化，南亞的反華情緒日益升高，三星智慧型手機在印度市場的市占也跟著上升，表現亮麗。

Counterpoint Research分析，美國對華為的制裁恐動搖全球智慧型手機市場，同時並為其他手機品牌帶來商機。

(中時新聞網)