林佳龍：若無用路人支持就是「紙上畫畫、牆上掛掛」。(戴上容攝)

中秋連假到來，行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍、立委葉毓蘭今天下午到高速公路局視察交通疏運。蘇貞昌表示，今年受疫情影響，民眾都待在國內，台灣路就這麼大，車輛達一定量就會塞車；林佳龍也說，交通疏導若缺乏用路人支持，就只是「紙上畫畫、牆上掛掛」，無法落實。

高公局長趙興華簡報表示，連假明天開始，但今天各地就已出現返鄉車流，南向交通量將集中於首2日，北向交通量集中於2至4日，預計會在第3日達到高峰，預估整體交通量是平日的1.5到2倍。

蘇貞昌表示，受疫情影響民眾不能出國，台灣防疫好加上中秋連假，民眾都會大量使用交通，交通部已預判塞車狀況，讓民眾了解也方便做選擇，交通部也提供多樣優惠措施，鼓勵民眾使用公共交通工具，請民眾出門前先上網看哪裡會塞車，避免塞在路上。

林佳龍致詞，中秋連假交通部特別重視用路宣導部分，根據過去資料顯示，東部蘇花改開放後，國道5號車潮立即增加2成，今年因為疫情民眾不能出國，道路負荷挑戰非常大，若發生事故就會嚴重影響交通，幾週前就已請地方政府和公警隊加強配合，一有事故要在20分鐘內清理現場。

林佳龍補充，交通部推出的 1968即時路況APP目前僅385萬人次下載，頻繁使用的民眾僅50多萬人，交通部已結合多項管道宣導，拜託用路人多加幫忙，各項疏導計畫沒有用路人支持就無法落實。

(中時 )