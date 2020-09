除了配件商、電信商、供應鏈等合作夥伴,有可能提前曝光蘋果(Apple)新品的線索,蘋果內部系統更新的內容,也是不少人找尋新品蹤跡的來源。蘋果稍早前對外釋出了 iOS 14.2 Beta 2、iPadOS 14.2 Beta 2,以及 macOS Big Sur Beta 9 等測試版系統。其中被外媒發現了一個極為重要的訊息,側面印證了 iPhone 12 系列可能不會搭送有線耳機(EarPods)。

《MacRumors》報導指出,在 iOS 14 以及更早期的版本中,蘋果當提及「為了減少暴露在射頻能量中,請盡量使用免持配件,包含手機揚聲器、耳機以及其他類似配件」(To reduce exposure to RF energy, use a hands-free option, such as the built-in speakerphone, headphones, or other similar accessories) 的說明時,都會在耳機位置增加「已提供(supplied)」的字樣。但是在 iOS 14.2 Beta 2 中,這一個字眼被悄悄移除。

外媒根據 iOS 14.2 Beta 2 的說明文字發現,iPhone 12 系列有極高可能不再搭送有線耳機。(摘自MarRumors)

熟悉蘋果產品的消費者都明瞭,蘋果是一個相當注重產品細節的公司,包含在 iOS 推出之際可能會針對系統內建的 App icon 微調。所以上述「已提供」耳機的字眼被移除,肯定是有意為之,而非不小心遺漏。換句話說, iOS 14.2 Beta 2 已證實了 iPhone 12 系列將不再搭送有線耳機的傳聞,有意入手的果粉要做好心理準備。

在此之前,天風國際證券分析師郭明錤曾經指出,為了壓低支援 5G 帶來成本,蘋果在 iPhone 12 系列中不僅會移除充電器,也會一併移除 EarPods 有線耳機。他也認為因為不再搭送有線耳機,能進一步推動 AirPods 無線耳機的銷售,而蘋果有可能會因此推出相關的促銷活動,來鼓勵還未擁有 AirPods 的 iPhone 手機用戶可以購買。

此外,在已經上市的 Apple Watch Series 6 以及 Apple Watch SE 當中,蘋果都已經不再搭送 5W 充電器(仍有磁吸充電線)。在此之後,知名財經媒體記者 Mark Gurman 隨即推文表示,同樣的政策也會沿用到 iPhone 12 系列之中。戳破了果粉們仍期待 iPhone 12 系列能搭送充電器的幻想泡泡。

