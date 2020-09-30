為避免中秋節連續假期出現端午連假國道5號連塞32小時的噩夢重演，交通部高速公路局成立7人播報小組，借鏡中央氣象局經驗推出國道路況預報，今日與氣象局推出首場連假天氣與交通的聯合播報。

氣象局與高公局首次預報服務的跨界合作，氣象主播伍婉華與路況預報員游衣芸輪番上場，分別向國人說明中秋連假的氣象預測與路況預測。伍婉華指出，連假期間各地天氣大致晴朗穩定，僅東半部多雲零星雨，西半部山區午後亦有零星雷陣雨；溫度方面，夜間至清晨有涼意，尤其1日、2日清晨感受特別涼，相較於中午暖熱天氣，日夜溫差大。而4日入夜後，東北風逐漸增強，北部及東半部降雨機率增高（馬祖地區從下午起天氣就開始轉變），回程請留意天氣變化。

游衣芸則分析，中秋連假的國道交通量為平日1.5倍至2倍，提醒用路人可多利用好走時段，假期前2天建議下午時段出發、後2天建議上午時段出發，上路前可多使用「高速公路1968」App查詢即時路況，避開國道壅塞。

今日上午國5南港至頭城南向路段已湧現車潮，預估下午7時後，還有另一波往宜花東車潮出現，預計到隔日凌晨才會紓解；中秋節當天國5估計於上午5時至下午4時會出現壅塞；國1楊梅至新竹系統、國3土城到關西南向路段，連假第1天上午6時後也會出現車多壅塞情形。

交通部長林佳龍受訪時表示，民眾出門最關心交通和氣象，有正確資訊才能做最好決定，交通路況會影響一整天行程，現在有2個單位合作，讓國人可以得到更多服務，判斷最好時間、路線和載具，這次疏運的焦點就在「分流」。

林佳龍說，這次推出的疏運措施，除精進既有做法，例如匝道更嚴格管控、調整高承載時間、路肩使用、大客車專用道、替代道路的交通指揮等，同時有創新之舉，國道路況播報員即是其中之一，另還有各種公共運輸優惠加碼，以及票價優惠、聯票、異業結盟等。

林佳龍指出，交通部會做最好努力、最壞打算，他個人抱著戒慎恐懼的心情，因為路況不是完全操之在交通部，分流能否成功，需要用路人一起配合善用資訊。

(中時 )