竹南君毅中學在龍鳳漁港舉行路跑淨灘活動。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南君毅中學在龍鳳漁港舉行路跑淨灘活動。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南君毅中學積極推動「君毅幸福工程」讓孩子養成終身運動及環保受地球習慣，30日上午動員國、高中部學生1500人，在竹南龍鳳漁港舉行路跑及淨灘

活動，路跑沿假日之森、長青之森每岸森林步道進行，全長4公里，結束後再展開淨灘，讓學生實踐「隨手作環保」。

君毅中學近年積極推動「君毅幸福工程」，透過各種課程、活動聚焦培養孩子帶得走的能力，為讓孩子們養成終身運動及環保愛地球好習慣，校方於30日上午8時30分至12時舉辦路跑、淨灘、參訪活動。

君毅中學路跑暨淨灘活動，今年已邁入第六年，於竹南龍鳳漁港進行，參加對象為國中部8、9年級、高中職2、3年級，參加人數約1500人。校方並為增進親子健康的目標，特別邀請家長共襄盛舉，並由校長、副校長、主任、家長會領跑。

路跑分兩條路線進行，高中職2、3年級路線為西濱公路旁產業道路、親子之森自行車道、假日之森，最終回到龍鳳漁港，全程約 4 公里。國中部8、9年級路線則為西濱公路旁產業道路、親子之森自行車道、終點在長青之森。

路跑活動結束後，高中職各班導師隨即帶領學生於景觀橋北岸沙灘進行淨灘活動，希望藉由淨灘，讓學生了解「丟下一秒鐘，撿起十倍功」以及「隨手皆可做環保」的意義，體會環境清潔人員的辛勞。較以往不同的是，國中部8年級學生在路跑結束後隨即參訪竹南垃圾掩埋場，9年級同學則參訪苗栗垃圾焚化廠，藉以了解垃圾處理的過程，更希望能徹底落實垃圾分類，經過巧思，垃圾可以變黃金!

(中時 )