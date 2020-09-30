農業金庫認購具有生產追溯的文旦柚 5,000 斤，今(30)日透過清景麟基金會發放至高雄偏鄉 25 所中小學校，將這些優質柚子送進高雄山區及沿海區發贈給學童，同時也以具體行動支持農民，一舉數得，將愛分享出去。

農業金庫高雄分行經理陳宏仁代表農業金庫，親自到燕巢國小發送柚子給全校師生，與孩童一同歡慶中秋佳節。燕巢國小校長朱麗玲表示，感謝農業金庫與清景麟教育基金會，孩子們可以與家人一起享用中秋文旦，老師們也藉由柚子皮回收再利用，宣導學童珍惜大自然的觀念。

農業金庫與清景麟教育基金會連續第二年合作「送愛心挺柚農」活動，去年首次舉辦就迴響熱烈，農業金庫今年再度攜手清景麟教育基金會送柚至偏鄉活動，發送學校從原先的 23 所增加至 25 所，最遠深入到高雄市桃源區布農族小學「樟山國小」。

農業金庫期盼此次善舉，能讓更多的學童品嘗到台灣美味安全的柚子，並能幫助農民行銷文旦，鼓勵生產安全的農漁產品，也盼能帶動更多企業投身公益，發揮企業社會責任，為環境、社會做出貢獻。

(工商 )