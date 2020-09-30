陶晶瑩近日主持網路節目《陶口秀》，邀3位派對達人來暢聊各種不同派對的大小事，走優雅路線的白色派對、尺度大到令人驚呼的同志派對，還有時下最受年輕人歡迎的電音派對，每一種派對都各具魅力。

野餐露營達人璐露野表示，源自法國的「白色派對」有一定的國際規範，必須優雅坐在餐桌上野餐，就連喝什麼酒都有限制，香檳、葡萄酒和白酒才可以，其他像是啤酒、威士忌都不行，而且參加的每一位賓客從頭到腳的服裝、造型配件等等，都必須是白色，雖然聽起來規定有點多，但「白色野餐」最大的特色其實是在幫自己的城市行銷，每一場白色野餐都會選在城市最有特色的地標來舉辦，參加的每一個人都在為自己的國家盡一分心力。

陶晶瑩與3位派對達人來暢聊各種不同派對的大小事，(泰坦星提供)

另一位來賓KENJI曾參加過另一種WHITE PARTY，陶晶瑩笑說：「你不是說都不穿了嗎？哪裡白？」KENJI回答：「去之前會有一些地方是白的啦！」比如說內褲、小背心等等的服裝，陶晶瑩接著說：「脫下來以後…就黑的啊。」沒想到KENJI馬上接口：「要看是哪一個色系的人種。KENJI還透露大概在晚上9點時，因為人還沒那麼多，所以大家都穿著背心和小短褲，「但是一過了12點，就會看到比較多的…毛」，尤其是某幾首歌，只要一放下去，大家絕對必脫。他也曾參加過一些派對，收門票的標準就是依照衣服穿得多寡來算，穿得清涼一些收全票，只穿內褲收半價，如果全裸則是免費。

(中時 )