夏于喬在各方面領域都有亮眼成績，嬌小的她身材玲瓏有致，都是靠著努力保持，她靠著飲食控制和運動順利瘦身，在2個月內瘦5公斤，由於是健康減肥，也沒有再復胖，但她也有為了快速瘦下來，而使用極端方式，兩天就瘦了2公斤，減肥歷史相當豐富。

在 Instagram 查看這則貼文 夏于喬（@chiaochiao_hsia）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 21 日 上午 1:44 張貼

夏于喬過去為了減肥，曾買過減肥藥，雖然快速瘦下來，但復胖速度也很快，這才改為好好做運動，在家舉啞鈴或做瑜珈，也會固定到健身房報到，交叉做重訓和有氧，另外也會飲食控制，絕不吃澱粉類食物，肚子餓的話就燙青菜來吃。

在 Instagram 查看這則貼文 夏于喬（@chiaochiao_hsia）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 24 日 下午 4:13 張貼

就算開始出現一些成效了，也不能大吃大喝，最重要的是要多喝水，夏于喬每天會盡量喝到2500cc的水，才能促進身體循環，但由於沒味道的水會喝膩，因此也會加入果乾或花瓣增添香氣，另外每天睡滿6-8個小時，維持生活作息正常，也能抑制食慾。

在 Instagram 查看這則貼文 夏于喬（@chiaochiao_hsia）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 14 日 上午 1:15 張貼

過去夏于喬還自創跑步法，穿著雨衣跑跑步機，由於雨衣材質不透氣，悶住身體能讓身體快速爆汗，提高新陳代謝，但其實這個方法很極端，會在短時間內大量流失水分，身體的熱氣又悶住，無法向外揮發，很可能會出現脫水或熱衰竭的情形，一般不建議嘗試。

(中時新聞網)