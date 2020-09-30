營建署表示，今年住宅補貼擴大辦理、名額加倍、資格放寬，因應新冠肺炎，鼓勵民眾利用線上申請，特別加碼舉辦的「線上申請真安心 超商禮券大放送」抽獎活動，抽獎名單已出爐，營建署提醒民眾，今天下午5點後就可上營建署及內政部不動產資訊平台查詢。

營建署表示，本次「109年度整合住宅補貼資源實施方案」之「線上申請真安心 超商禮券大放送」抽獎活動，獎項為全家200元即享券，採用電子票券，得獎民眾將於109年9月30日下午5時後收到簡訊及電子郵件通知，並透過指定網址連結取得序號，可直接拿該序號至全家便利商店使用。

營建署提醒，目前地方政府正在進行審查，審查時間為受理申請截止日後2至4個月，不論是否有無通過，地方政府皆會公文通知民眾。

營建署表示，今年度住宅補貼受理申請期間為8月4日至8月31日，補貼項目包含租金補貼、自購住宅貸款利息補貼及修繕住宅貸款利息補貼，總申請戶數達13萬餘戶，其中，線上申請戶數近4萬戶，約占總申請戶數29％。

(中時 )