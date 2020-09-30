「微笑女神」竹內結子本月27日驚爆在東京澀谷自宅輕生過世，享年40歲，走得突然，讓外界無不錯愕，由於她未留下遺書，尋短的原因引發揣測，多數人認為她可能有產後憂鬱症，難以跨越心理的關卡，才會結束生命，今傳出警方調查進度難以推進，因為身為案情關鍵的竹內結子家人至今未能鎮定情緒，但爆出她死前曾「獨處1小時」，這段時間是全案關鍵。

竹內結子演員尪中林大樹目睹妻子輕生，情緒崩潰難以接受警方問話，讓一代女神輕生案的進度難以突破，據日本《東京體育》報導，竹內結子人生的最後一晚，是跟丈夫及14歲大兒子一起用餐，當時神情平靜，毫無異狀，凌晨到了休息時間，她獨自回到2樓的房間關起門，當時中林大樹跟大兒子還留在客廳，以為她過一會兒會下樓，沒想到這卻是最後一面。

目睹竹內結子輕生身亡，家人崩潰難以平復。(中時資料照片)

竹內結子上樓進房間後，本以為她過個10分鐘就會下來，但遲遲等不到她，家人以為她先睡了，不以為意，直到兩人準備睡覺，中林大樹上樓發現房門沒關，從門縫往裡看，沒看見老婆的身影，於是開始找人，最後在更衣室發現竹內結子輕生，驚愕喊叫：「Yuu！(竹內結子暱稱)」，找到她時是凌晨1點50分左右，家人最後見到活生生的她，已過了1小時。

而生前的這一小段時間，竹內結子應是將自己關在房內獨處，最後到衣櫃處輕生，親身經歷這一切的丈夫跟大兒子，至今崩潰悲傷無法平復，因此警方無法進一步獲得他們的說明證詞，而竹內結子的家屬們也大多驚愕到六神無主，沒辦法處理所有事情，只先決定了低調送走竹內結子，告別式謝絕外賓，僅家人參加，時間則未定，但有意密葬。

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