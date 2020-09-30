禮惠公園沙坑遭人不當使用，地面留下細沙所寫的「花木蘭」字樣。（王文吉攝）

禮惠公園沙坑遭人不當使用，地面留下細沙所寫的「梁祝」字樣。（王文吉攝）

禮惠公園位於台中七期豪宅區，設有沙坑維持得很乾淨，吸引許多親子同樂。（王文吉攝）

台中市南屯區禮惠公園熱門的沙坑遭人惡意破壞，地墊灑滿細沙，令家長傻眼。（王文吉攝）

禮惠公園沙坑遭人不當使用，地面留下細沙所寫的「孔雀王朝」字樣。（王文吉攝）

台中市南屯區禮惠公園設置沙坑提供親子同樂，細沙卻遭人裝瓶到處亂灑，還用來寫字。建設局養工處獲報後聯繫認養單位派員復原，並提醒民眾若未依規定使用，經勸導不聽，可依「台中市公園及行道樹管理自治條例」處1200元至6000元罰鍰，籲民眾愛惜公物。

禮惠公園位於台中七期豪宅區，設有休憩涼亭、溜滑梯及兒童遊具等，沙坑也維持得很乾淨，吸引許多親子同樂。但有家長投訴指出，沙坑遭人惡意破壞，沙子裝瓶亂撒，超沒公德心。記者到場查看，包括步道、地墊均布滿細沙，還用砂子寫下梁祝、花木蘭、孔雀王朝等工整字樣。

建設局養工處獲報立即聯繫認養單位派員清理復原，並表示，該公園由企業認養，沙坑遊戲區定期清潔、篩網、整平、耙鬆、曝曬及補充沙子等，民眾若未依規定使用，經勸導仍未改善者，可依「台中市公園及行道樹管理自治條例」處1200元至6000元罰鍰。

建設局官員私下表示，公園設置沙坑多為地方提出需求，讓孩童接觸大自然素材，減少罐頭遊具。過去曾發生貓狗寵物闖入、棄置垃圾等問題，新設沙坑會加裝欄杆圍籬阻絕，也有小朋友頑皮將細沙亂灑，呼籲家長看管好孩子，後續維護管理相當耗費人力，有點頭痛。

(中時 )