由社團法人中華都市更新全國總會，與台北市政府聯合主辦的第七屆都更高峰論壇，將於10月17日登場，理事長張美麗30日表示，今年的論壇研討，將提升「都更前瞻」實務，讓全民一起動起來。

另外，台北市建築管理工程處，為鼓勵危老重建推動師不斷學習充實知能，對於危老重建推動師，如全程參與這次的活動，將比照進階課程核予服務積分2分。

為讓全民了解、參與都更，中華都更全國總會從民國103年起，舉辦第一場全國性都更高峰論壇，主題從103年「都更已死」、104年「都更贏家」、105年「安家固園」、106年「都更經濟」、107年「都更再生」、「都更動力」，到今年的「都更前瞻」高峰論壇。

張美麗表示，本次論壇特別邀請從事都更相關業務多年的民、學、官、產都市更新相關最權威的專家代表，以前瞻觀點，讓與會者能有效地增加動力與動能，早日協助地主們把舊屋換新屋，讓都市更新不只是長遠的趨勢，而是全民運動，大家共同來創造一個「更新更美麗」的家園。

2020年的論壇，將邀請內政部營建組都市更新組簡任技正林佑璘，主講「落實並加速都更危老重建之思維方式」；帶來最新都市更新條例法規宣導，獎勵明確化，看得到也吃得到，稅賦優惠多，呈現政府推動都更、危老重建的高度決心和魄力。

台北市政府都市發展局副局長方定安主講「提升都更危老效能展現都市風貌」；台灣中小企業銀行創新金融專案辦公室顧問陳銅溪主講「金融擴大參與都更及危老超前部屬」，分析政策放寬，鬆綁銀行法72-2條，更能引動資金活水，提高都更融資誘因。

國家住宅及都市更新中心執行長張溫德，則會在論壇主講「都更前瞻思考──銀色浪潮下的地區再發展」；在2025年，台灣社會即將步入超高齡化，都更將融入高齡者課題，思考不同開發及營運管理模式，藉以提供兼顧友善、融合及適老的居住空間，實現居住正義的目標。

(工商 )