夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》收視節節上升，佳評如潮，劇組兌現先前喊話，收視破4要張書偉和許孟哲「男男吻」，30日於記者會上安排安全之吻，張書偉笑說，雖然隔著薄薄的膜，但還是感覺得到對方溫暖，讚他吻功觸感好「難過趙孟姿會嫁給你」，許孟哲也透露，前一天特地用蜂蜜加糖去角質嘴唇。

許孟哲說，老婆得知他要吻男生時，「當時我們沈默三秒，不知道是什麼情緒，但總比吻女的好」，而張書偉是他第二個吻過的男生，第一個是王少偉。而兩人分別從「5566」、「Energy」男團出身，兩人原本不熟，這回男男吻後「彼此友情往前跨一大步」。許孟哲雖在《婆婆》第一集就「領便當」，但他每集以「旁白」現身，他為了講流利台語下不少功夫，也感謝台語不錯的老婆協助完成。

今包括主創金三角製作人陳慧玲、導演鄧安寧、編劇溫怡惠及演員鍾欣凌、黃姵嘉、張書偉、楊銘威、許孟哲、張可昀（小甜甜）出席記者會，《婆婆》目前除了公視、華視、八大等電視台平台播出，也將上架Netfelix等國際平台。

製作人陳慧玲透露，做第二季前想很久，憂心「要超越第一季很難，不好看的話不如不要做，要很謹慎」。日前更有單位洽詢想拍《婆婆》賀歲片，她苦惱時間趕不上，也不想急就章，導演鄧安寧也說，有些人不一定上電影院看，但可以在家看電視，比起賀歲片，第二季來的更重要，也催生做第二季想法。不過日前她和編劇溫怡惠已構思10套劇本，最後通通被打掉，現在仍在努力籌備中。

第二季將啟動籌備，眾演員都相當興奮，楊銘威參與到陳慧玲製作的《最佳利益》《婆婆》都要開拍第二季，被眾人虧「（角色）都有了」，他也自喻「我就是過季演員，演過就會有第二季」。妙的是，小甜甜以前曾在戲中演過許孟哲的媽、許孟哲劇中的爸還是蔡阿炮，也曾在別部戲和楊銘威搭檔CP，後來還演楊銘威的丈母娘，被虧「關係真複雜」。

許孟哲、張書偉30日在記者會上兌現收視破四之吻。（公視提供）

張可昀現場展現柔軟筋骨，被楊銘威虧「祥獅獻瑞」。（公視提供）

《我的婆婆》將籌備第二季。左起為許孟哲、張書偉、黃姵嘉、編劇溫怡惠、製作人陳慧玲、導演鄧安寧、鍾欣凌、張可昀、楊銘威。（公視提供）

(中時 )