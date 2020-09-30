台北榮民總醫院30日會同轄區派出所辦理「醫療暴力應變實況演練」。(榮總提供)

台北榮民總醫院30日會同轄區派出所辦理「醫療暴力應變實況演練」。(榮總提供)

台北榮民總醫院上個月發生住院病患因要求注射止痛藥遭拒，砸毀玻璃、恐嚇醫師情事，為強化醫護緊急應變能力，今會同轄區派出所辦理「醫療暴力應變實況演練」，模擬上月的醫療暴力事件狀況，透過簡報說明與實況演練，讓第一線醫護人員能了解醫療暴力狀況，啟動醫院緊急求救防暴機制，即時通知駐衛警、保全及派出所警力支援，維護醫護人身安全。

台北榮總8月8日凌晨，發生病患因病痛無法入睡，要求醫師開高劑量的止痛藥遭拒，竟砸毀中正樓11樓辦公室玻璃，並恐嚇醫師，事後警方已依毀損罪、違反醫療法將病患函送法辦。

榮總說，醫院急診室和精神科病房是暴力行為發生的高危險處所，為模擬暴力事件發生的真實情境，因此這次的模擬演練，特別選定急診室、精神科病房做為實況演練場地。

模擬演練思覺失調病人情緒失控、病患要求醫師開嗎啡止痛藥遭拒，對醫護實施言語及暴力攻擊。醫護立即啟動防暴應變機制，按壓防暴腕錶、呼救警鈴、警民連線，駐衛警及保全趕赴現場處理，轄區派出所員警也即時到達協助處理，過程逼真。

榮總主祕向為平說，醫院建構安全的工作環境與保障醫護人身安全，責無旁貸。榮總為防範及處理突發的醫療暴力事件，訂有「醫院暴力事件作業規範」、「醫療暴力事件應處執行作法」，他強調榮總秉持「醫療暴力零容忍」的立場，若發生醫療暴力事件，一定依法追究施暴者的法律責任。

(中時 )