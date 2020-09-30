根據9月30日資料，NYSE FANG+尖牙股指數當前本益比51倍確實不便宜！但統一投信認為，本益比會隨著獲利增速而呈下滑趨勢，依全球經濟復甦節奏，今年第三季至明年第二季是GDP加速彈升期，尖牙股指數未來12個月預估獲利成長率為高速增長的46.51%，預估本益比下滑至35倍。

美國科技龍頭股FAANG尖牙股9月的跌勢，引發科技股是否重演2000年網路泡沫的擔憂。統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，NYSE FANG+尖牙股指數從3月18日低點至9月2日高點的波段漲幅高達124%，出現獲利了結需求很正常。基於三大理由，研判此波跌勢是漲多的自然修正，短期盤整但不存在泡沫化風險，包括：現今的貨幣環境與2000年大不相同，尖牙股有實質獲利支撐且明年仍持續高成長，本益比與過去主流股相較並不算高。

袁永騰指出，2000年美國正處於升息循環，聯準會基準利率自1999年6月4.75%開始調升，一年內上升到6.5%高檔，市場流動性緊縮，引發網路科技泡沬。但目前是超低利率環境，聯準會利率為0至0.25%，且9月中旬利率會議暗示2023年前都不會升息。

此外，因新冠疫情因素，今年3月聯準會重啟QE（量化寬鬆），短短4個多月就對市場注資逾2.8兆美元，資產負債表擴張至7兆美元歷史新高。若合計全球主要央行釋放的流動性，最新值已來到90兆美元歷史高位（9/30），市場資金是史上最寬鬆。

再者，2000年的科技網路新創公司尚在摸索營運獲利模式，缺乏創造現金流的能力，當時的估值比較像是「本夢比」，動輒60倍、80倍或超過100倍。但現在尖牙股們如臉書、亞馬遜、蘋果、谷歌等都有實質獲利，他們在現代主流趨勢的網路社群、智慧行動裝置、電子商務、雲端服務、搜尋引擎、數位廣告等領域，是市占率龍頭或領先者，已深入日常生活，建立成功獲利模式，擁有充足現金，並且在大數據護城河的基礎延伸加值服務，推動獲利保持高成長。即使是仍在發展初期、投注大量資本於擴廠與研發的電動車龍頭特斯拉，也連續四季實現獲利。

(時報資訊)