飯店業者寒舍(2739)轉投資的寒舍艾麗酒店傳出規畫轉作防疫旅館，目前官網訂房僅開放至10月17日。對此，寒舍發出聲明，證實已送出申請防疫旅館許可認證，目前正由台北市政府審查中、但確切時間有待進一步通知，在確定前，將保證消費者權益不受損。

寒舍發布聲明表示，為響應政府政策，寒舍艾麗酒店已送出申請防疫旅館許可認證，從旅客接待流程、無接觸送餐服務、垃圾清運、檢疫房客與一般消費者分流等，均依照旅館防疫手冊SOP。

寒舍表示，目前申請案正交由台北市政府審查中，有待更進一步通知。在為抗疫盡一份心力的同時，將保證消費者權益不被受損，並提供安全無虞的空間。

2013年12月27日開幕的寒舍艾麗酒店為寒舍集團自有品牌，為寒舍持股25％的轉投資聯屬公司，每季於業外按持股比例認列損益。飯店設有235間客房，其中86間可享有台北101美景，並設有大廳酒吧、La Farfalla義式餐廳、4個宴會廳、戶外露天泳池及SPA。

據寒舍財報揭露，寒舍艾麗酒店2019年營收7.69億元、年減3.72％，稅後淨利0.56億元、年減18.28％。受新冠肺炎疫情衝擊，2020年上半年營收1.23億元、年減達69.3％，稅後虧損0.93億元，較去年同期獲利0.36億元大幅轉虧。

(時報資訊)