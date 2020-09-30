雲林縣警局執行全國「路口安全大執法」專案，自9月1日至28日止，開單告發「車不讓人」違規22件、「闖紅燈或紅燈右轉」4968件、「行人違反路權」73件，共取締5063件交通違規，罰單將交由監理站裁罰，罰鍰從300元到5400元不等。

雲林縣執行9月全國大執法專案，共開出5063件交通違規罰單，取締件數是去年同期的3倍，路口傷亡交通事故較去年同期減少154件，死亡人數少1人、受傷人數少217人。

大執法取締重點項目包括汽機車闖紅燈及紅燈右轉4968件、汽機車不停讓行人22件、行人未依標誌標線號誌指示穿越道路73件。

雲林縣警局指出，「車不讓人」罰鍰1200元至3600元；「闖紅燈或紅燈右轉」罰鍰1800元至5400元；「行人違反路權」罰300元。

縣警局表示，路口人車交匯複雜，易發生各類碰撞事故，約有6成發生於路口，5063件交通違規都是在各大路口取締。

(中時 )