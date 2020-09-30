撞飛50公尺護欄，駕駛也連人帶椅飛出，但安全帶緊繫。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

氫氣槽車爆炸，烽火連天。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

國道3號南下196公里處彰化系統匯入國道1號出口環狀匝道多起車禍，被為死亡彎道，駕駛儲放氫氣的化學槽車，30日凌晨20分強烈撞擊護欄後，雖緊繫安全帶，車頭卡在護欄，撞飛50公尺護欄，駕駛也連人帶椅飛出，等於從10樓高墜落地面，全身骨頭都折了，槽車飛出也因氫氣外洩，撞落過程摩擦高溫連環爆得粉碎，「恐怖！就像飛彈打來」。

這起事故，強烈衝擊力道，衝斷整段護欄百公尺，深夜大爆炸後，警方現場會勘，都驚呆了，「幾十公尺的護欄，都被撞落！」行經車輛見少了護欄，也都膽顫心驚，幸好國道下方有安全綠帶，否則不僅是槽車掉落，烽火狂燒，砸落鋼鐵護欄殺傷力道也是非常恐怖。

警方仍在調查並在國道3號下方墜落現場，發現38歲蔡姓司機和駕駛座椅，駕駛座的安全帶仍緊繫，但司機已飛出座椅，撞得全身骨折當場不治死亡，警方初步了蔡男29下午5點左右從高雄市出發駕駛槽車前往桃園市在運氫氣體後，返程要到台南市交貨，行經彰化發生意外。

從出發到距離事故地點，約6、7個鐘頭，算不算是疲勞駕駛？還有爭議，勞工處調查中，警方也在進一步了解當中，蔡父表示，兒子非常孝順，膝下還有兩個讀國中的兒子。

這次深夜爆炸，就如飛打來的子彈，深夜遠方火光連天，連爆5大巨響，經常行經的大型車駕駛指出，要匯入路段是下坡，原本是直線，速度往往不覺變快，等發現要匯入急轉彎，一不留神往往就出事了，該路段每逢下雨，也發生多起打滑翻覆事件。

(中時 )