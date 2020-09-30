日前韓國瑜到佛光山追憶許崑源。(翻攝自韓國瑜臉書)

明天就是中秋節了，在這個月圓人團圓的時刻，前高雄市長韓國瑜也在臉書上發文，回憶與前高雄市議長許崑源過往的點滴，而他也不禁感嘆，「往年的月圓人團圓，從此以後並不相同。」並吸引了大批韓粉按讚和留言，除祝福他中秋快樂，也盛讚他的有情有義。

韓國瑜今(30)日在臉書上PO出他之前到佛光山悼念許議長的照片，並表示，今年似乎很慢，今年卻也很快，轉眼明天就是中秋，往年的月圓人圓，從此以後並不相同。

韓國瑜指出，那天到佛光山看望議長，順著寺院台階拾級而上，想起每次和他見面，他總是心心念念著高雄、台灣、鄉土、下一代，相信就算在這一片梵唱禪音、暮鼓晨鐘裡，以他的執著大愛，這些依然會是他的心心念念。

回憶起與許崑源過往共識的點滴，韓國瑜感嘆，當初來到高雄時，就是他的心心念念引領著我走過兩年多的坎坷跌宕，我不知道以後這個世界還會再面臨多少的動盪，但我知道在以後或快或慢的歲月裡，天人明月長與共，一度思卿一愴然。

韓粉們也留言回應，「韓總，果然有情有義的男子漢。中秋佳節快樂」、「有情有義，心繫黎民百姓卻只能看著小人禍國殃民」、「士為知己者死，感懷許議長」、「市長，想念您的心情不曾減少。沒有您的高雄，真的很悲哀，一點也快樂不起來了」、「真的感動韓總重情重義，好兄弟」。

今年似乎很慢，今年卻也很快 轉眼明天就是中秋，往年的月圓人圓，從此以後並不相同。那天到佛光山看望議長，順著寺院台階拾級而上，想起每次和他見面，他總是心心念念著高雄、台灣、鄉土、下一代，相信就算在這一片梵唱禪音、暮鼓晨鐘裡，以他的執著大愛，... 由韓國瑜發佈於 2020年9月30日 星期三

(中時新聞網)