平鎮警分局警犬趣味推廣桃園地景藝術節。（翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市平鎮警分局不少派出所飼養流浪犬作為警犬，狗狗們以派出所為家完全沒有離開過，適逢桃園地景藝術節，平鎮雙連坡為展區，為慰勞警犬辛勞，分局特別放牠們一天假，員警帶著狗狗們到展區玩耍，同時也將逗趣模樣拍成影片上傳臉書粉絲頁，成為地景藝術節「最佳代言狗」。

影片以分局資歷最深的警犬嘟嘟為帶頭老大，號召各警犬們休假一天在地景藝術節集合遊玩，影片PO上平鎮警分局臉書粉絲頁，吸引網友按讚轉傳。

平鎮警分局長李建民表示，分局最資深的嘟嘟是同仁14年前巡邏時，在中豐路黃昏市場內發現，當時嘟嘟只有1、2個月大，這麼多年嘟嘟都住在分局內堅守崗位，只要有可疑的人士靠近牠都會上前吠叫，守護分局內外安全。

除了嘟嘟之外，分局其他單位所飼養的警犬，也都是自小在駐地長大，雖然警犬未受過專業緝毒及安檢工作，在耳濡目染環境下成長，守護駐地的認真度不輸專業的警犬。為了感謝警犬們辛勞，特別讓大家休假一天，帶齊零食、罐頭，到地景藝術節展區盡情奔跑，並與員警一起向民眾進行防竊宣導，遊客見到警犬們呆萌模樣直呼好可愛。

(中時 )