民進黨今中常會，青年發展部主任蔡沐霖以「青年組織發展之現況與挑戰」為題專案報告，黨發言人顏若芳會後轉述黨主席蔡英文聽取報告後裁示，青年族群的經營要全面性、持續性的部署，並透過「線上」與「線下」的創新活動；對於當前年輕世代，黨要持續互動，也包含未來更年輕的一代。

顏若芳指出，民進黨是個長期重視人才培育與經驗傳承的政黨，青年發展部更是本黨青年人才甄補經營的重要管道，藉由辦理營隊課程，邀請許多「青年看板球星」分享實務經驗，吸引青年朋友參與公共事務的「農場培育體系(棒球術語)」，共同打造青年品牌。

她說，青年族群的經營要全面性、持續性的部署，並透過「線上」與「線下」的創新活動，維持與青年朋友零距離的溝通，即時並實質了解年輕人對於政府施政的意見。

她表示，除了校園的領域，也要持續探索其他層面的年輕人並且跟他們有互動，這是民進黨要去努力的事情。除了透過網路社群尋找相關連結外，也需要從實體面和更多的年輕世代互動。

她強調，所以針對沒有繼續升學而提早進入社會的年輕世代，「究竟在哪裡、在做什麼事情、要怎樣找到他，爭取和他們產生認同的關係，這是我們要再持續去努力的」。

(中時 )