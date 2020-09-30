中華民國私立學校文教協會29日舉辦第七屆新舊任理事長交接典禮，在教育部前部長吳清基等貴賓見證下，卸任理事長胡宗鑫將印信交接給新任理事長王育文。吳清基盛讚2位前後任理事長都是教育界的傑出領航者，相信新任王理事長接棒之後，必定能薪火相傳、迭創新猷。

私立學校文教協會八十五年創立，創會迄今已達24年，創會宗旨，爭取公平合理分配國家教育經費，提昇私立學校教育品質，使全國人民有充分選擇教育的機會。

新任理事長王育文表示，私人興學一向是我國教育的優良傳統。以一己之力，捐資辦學，培育英才，進而彌補公立教育的不足，更是目前私校教育所承擔的重責大任。但因教育資源長期分配不公，再加上少子化及教育M型化的衝擊，私立學校目前正面臨空前嚴峻的挑戰。

育達科大王育文董事長出身教育世家，父親為台灣知名教育家，育達教育文化事業機構總裁王廣亞博士。自台灣師範大學社會教育系畢業後，分別於1996年及2004年取得英國曼徹斯特大學教育碩士及博士學位。王育文自1996年進入育達教育體系服務，擔任最基層教育工作及歷練重要行政職務，2010年獲董事會推舉為董事長，正式接掌育達科技大學。

2018年王育文獲頒第六屆傑出教育事業家獎，見證育達教育集團蓬勃發展與經驗傳承。育達科大目前正進行教學創新與經營轉型，已見成效，近年新生註冊率近七成以上，成長率全國名列前茅。學校成立了附屬廣秀森林幼兒園，亦經營新北市三多非營利幼兒園及苗栗縣後龍非營利幼兒園，未來規劃成立中小學。同時也擁有全國第一個由大學所設置的C級長照據點，讓學校服務的對象從幼兒到青年，進而延伸到長輩，善盡私人興學的社會責任與義務。

(中時 )